У побережья ОАЭ обнаружен мертвый 12-метровый кит (фото)

Вероятнее всего тропический кит погиб при столкновении с судном.

Тушу 12-метрового тропического кита, или полосатика Брайда, обнаружили возле острова Сир-Бу-Наир у побережья эмирата Шарджа (ОАЭ).

Читайте такжеВ Японском море катер столкнулся в воде с китом: пострадали более 80 человек

Мертвое млекопитающее было отбуксировано на берег, чтобы эксперты смогли установить точную причину гибели животного, сообщает thenational.ae.

Доктор Ада Натоли, основатель UAE Dolphin Project, заявила, что с декабря 2018 года по настоящее время в Арабских Эмиратах были зарегистрированы три случая гибели китов. По ее словам, последний найденный кит, скорее всего, погиб при столкновении с судном.

У побережья ОАЭ и раньше находили погибших морских млекопитающих. В июне 2017 года на побережье эмирата Фуджейры был найден мертвый 20-метровый кашалот. А в ноябре 2017 года у побережья эмирата Шарджа был обнаружен труп огромного синего кита, крупнейшего животного на планете.

Доктор Натоли также отметила, что крайне важно, чтобы морские и портовые власти, а также природоохранные организации работали вместе, чтобы выяснить, как и почему происходит гибель китов. По мнению зоозащитницы это поможетсвести количество таких инцидентов к минимуму.