У побережья Флориды родился детеныш южного кита (видео)

Сейчас южные киты под угрозой исчезновения.

Вблизи побережья Флориды появилось первое в этом году детеныш южного кита.

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Видео опубликовало управление океанических исследований США, говорится в сюжете ТСН.

Пока малыш все время проводит с матерью. Познакомиться с новым жильцом приплыли десяток дельфинов.

В теплые воды Флориды киты мигрируют для рождения потомства. Сейчас южные киты под угрозой исчезновения. В дикой природе их осталось около 450 особей.

Ранее УНИАН сообщал, что популяция северного гладкого кита в Атлантике резко снижается из-за деятельности человека.