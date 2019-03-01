У побережья Флориды родился детеныш южного кита (видео)
12:47, 01 марта 2019Спасение видов
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Сейчас южные киты под угрозой исчезновения.
В дикой природе южных китов осталось около 450 особей / фото flickr.com/edith_s
Вблизи побережья Флориды появилось первое в этом году детеныш южного кита.
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Видео опубликовало управление океанических исследований США, говорится в сюжете ТСН.
Пока малыш все время проводит с матерью. Познакомиться с новым жильцом приплыли десяток дельфинов.
В теплые воды Флориды киты мигрируют для рождения потомства. Сейчас южные киты под угрозой исчезновения. В дикой природе их осталось около 450 особей.
Ранее УНИАН сообщал, что популяция северного гладкого кита в Атлантике резко снижается из-за деятельности человека.
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