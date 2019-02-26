В джунглях Амазонки нашли тело горбатого кита (фото)

Неожиданная находка озадачила биологов - они выдвигают различные версии о том, как кит оказался в 15 метрах от берега.

На прошлой неделе в устье реки Амазонка (Южная Америка) нашли 11-метровую тушу кита.

Как сообщает Naked Science со ссылкой на ScienceAlert, на место выехали биологи Института Бичо д’Агуа, которые провели первое обследование.

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Отмечается, что найденное тело горбатого (Megaptera novaeangliae) достигает 11 метров в длину, и шести метров в ширину. Специалистов удивило то, что оно лежало среди деревьев, в 15 метрах от берега. Необычным является и тот факт, что тушу животного обнаружили в этих широтах летом. Обычно киты приплывают к берегам Бразилии зимой.

Биологи предполагают, что кит плавал близко к берегу, и был выброшен далеко от воды сильной волной.

Кроме того, судя по размерам кита, он еще детеныш, и на момент смерти ему, вероятно, не исполнилось и года. Ученые допустили, что он отбился от матери и поэтому не мигрировал с остальными китами к Антарктиде.

По другой версии, животное могло погибнуть еще до того, как оказалось в лесу. Если кит наглотался пластика, то мог умереть в воде, а его тело потом выкинуло на берег. Точную причину гибели покажет вскрытие.

Ранее ученые нашли пластик в кишечниках дельфинов, китов и тюленей.