В Канаде заметили редкого енота-альбиноса (видео)
10:57, 28 января 2019Спасение видов
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По словам женщины, животное просидело у окна ее дома несколько минут, и сбежало.
У Канаді помітили рідкісного єнота-альбіноса
В Канаде заметили редкого енота-альбиноса.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Енота-альбиноса сняла у себя во дворе жительница канадской провинции Онтарио. Когда женщина выглянула в окно, то сначала подумала, что к ней пришел опоссум. Но разглядев гостя лучше, поняла, что это енот, но рыжевато-белый.
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По словам Нэш, животное просидело у окна ее дома несколько минут, и сбежало.
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