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В Канаде заметили редкого енота-альбиноса (видео)

10:57, 28 января 2019
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Енота-альбиноса сняла у себя во дворе жительница канадской провинции Онтарио. Когда женщина выглянула в окно, то сначала подумала, что к ней пришел опоссум. Но разглядев гостя лучше, поняла, что это енот, но рыжевато-белый. 

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По словам Нэш, животное просидело у окна ее дома несколько минут, и сбежало.

Ранее таинственную акулу-ангела заметили у побережья Уэльса.

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Теги: #Канада#енот