В Канаде заметили редкого енота-альбиноса (видео)

По словам женщины, животное просидело у окна ее дома несколько минут, и сбежало.

В Канаде заметили редкого енота-альбиноса.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Енота-альбиноса сняла у себя во дворе жительница канадской провинции Онтарио. Когда женщина выглянула в окно, то сначала подумала, что к ней пришел опоссум. Но разглядев гостя лучше, поняла, что это енот, но рыжевато-белый.

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По словам Нэш, животное просидело у окна ее дома несколько минут, и сбежало.

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