Таинственную акулу-ангела заметили у побережья Уэльса

Акула была призовым уловом в 1970-х и 1980-х, прежде чем она стала охраняемым видом.

Ученые нашли доказательства того, что одна из самых редких в мире акул, акула-ангел, живет у побережья Уэльса.

Раньше считалось что эти акулы обитают только у Канарских островов, сообщает НВ со ссылкой на BBC.

Наблюдения с рыбацких лодок показывают, что таинственная акула-ангел присутствует в уэльских водах. Этот регион может стать ключевым местом обитания находящейся под угрозой исчезновения акулы.

"Если мы потеряем ангела-акулу, мы потеряем действительно важную линию эволюционной истории, которую мы не можем получить от других видов акул", - сказала BBC News Джоанна Баркер из Зоологического общества Лондона.

Читайте также4 октября отмечается Всемирный день животных: неутешительная статистика вымирания видов (видео)

Госпожа Баркер, которая является морским биологом, изучала акулу у Канарских островов. По возвращении она наткнулась на книгу в библиотеке Лондона, в которой описывалось присутствие ангела-акулы в Уэльсе 100 лет назад. Она была полна решимости узнать больше об акуле и начала проект по ее поискам у берегов Британии.

После обращения за информацией к рыбакам на свет появились интригующие фотографии. Выяснилось, что акула была призовым уловом в 1970-х и 1980-х, прежде чем она стала охраняемым видом.

По ее словам, недавно начались наблюдения за акулами в районе залива Кардиган, в Бристольском канале и к северу от Холихеда. Большой вопрос заключается в том, мигрируют ли акулы между Уэльсом и Канарскими островами и являются ли они различными популяциями.

"Мы действительно хотим попытаться понять, о каких числах мы говорим и где находятся их важные места обитания, потому что в Уэльсе могут быть действительно важные области для акул-ангелов", - добавила она.