Лев из скандального покровского зверинца погиб, экоинспекция обращается в полицию
Государственная экологическая инспекция в Донецкой области обращается в полицию по факту жестокого обращения с животными, которое привело к гибели льва из покровского зверинца.
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Как сообщает пресс-служба учреждения в Facebook, экоинспекция получила предварительные результаты вскрытия льва, которого 17 января вместе с другими животными из-за ненадлежащих условий содержания изъяли из частного зверинца в Покровске и перевезли в Центр реабилитации диких животных в Васильевке Запорожской области.
Отмечается, что в ночь на 20 января состояние животного ухудшилось. Ветеринар констатировал гибель льва.
«Для установления причины смерти животного было проведено паталогоанатомическое вскрытие, в ходе которого установлено, что причиной смерти стало истощение с характерной низкой массой тела», - говорится в сообщении.
На основании этого заключения Государственная экологическая инспекция в Донецкой области объявила о срочное обращение к правоохранителям с заявлением о смерти животного в результате жестокого обращения с ним.
Также ведомство требует безотлагательно наложить арест всех диких животных, которые находятся на территории комплекса в Покровске для устранения угроз их жизни.
Напомним, в ноябре 2018 года зоозащитники требовали расформировать зоопарк в Покровске. В свою очередь, владелец зверинца утверждал, что он спасает животных за свой счет, и упрекал зоозащитников за неблагодарность.
18 января четырех львов и шестерых медведей из скандального зверинца в Покровскую вывезли на временное пребывание в реабилитационный центр для хищников в Запорожской области.