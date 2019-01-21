Лев из скандального покровского зверинца погиб, экоинспекция обращается в полицию

Учреждение требует безотлагательно наложить арест на всех диких животных, находящихся на территории комплекса в Покровске.

Государственная экологическая инспекция в Донецкой области обращается в полицию по факту жестокого обращения с животными, которое привело к гибели льва из покровского зверинца.

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Как сообщает пресс-служба учреждения в Facebook, экоинспекция получила предварительные результаты вскрытия льва, которого 17 января вместе с другими животными из-за ненадлежащих условий содержания изъяли из частного зверинца в Покровске и перевезли в Центр реабилитации диких животных в Васильевке Запорожской области.

Отмечается, что в ночь на 20 января состояние животного ухудшилось. Ветеринар констатировал гибель льва.

«Для установления причины смерти животного было проведено паталогоанатомическое вскрытие, в ходе которого установлено, что причиной смерти стало истощение с характерной низкой массой тела», - говорится в сообщении.

На основании этого заключения Государственная экологическая инспекция в Донецкой области объявила о срочное обращение к правоохранителям с заявлением о смерти животного в результате жестокого обращения с ним.

Также ведомство требует безотлагательно наложить арест всех диких животных, которые находятся на территории комплекса в Покровске для устранения угроз их жизни.

Напомним, в ноябре 2018 года зоозащитники требовали расформировать зоопарк в Покровске. В свою очередь, владелец зверинца утверждал, что он спасает животных за свой счет, и упрекал зоозащитников за неблагодарность.

18 января четырех львов и шестерых медведей из скандального зверинца в Покровскую вывезли на временное пребывание в реабилитационный центр для хищников в Запорожской области.