Анализы на содержание загрязняющих веществ проводились в пробах морских существ различных трофических уровней.

В 2019 и 2020 годах на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" ученые Национального антарктического научного центра в сотрудничестве с учеными Европейского Союза начали изучать распространение глобальных загрязнителей в экосистеме Южного океана.

Об этом рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сегодня, 19 октября, во время международного водного форума "AQUA Ukraine", как сообщает пресс-служба НАНЦ.

Анализы на содержание загрязняющих веществ проводились в пробах морских существ различных трофических уровней: водорослей – макрофитов, морских звезд, морских ежей, рыб, тюленей-крабоедов и пингвинов. Всего было отобрано 14 проб.

В пробах определялись приоритетные загрязняющие вещества, определенные Водной Рамочной Директивой ЕС, и несколько тысяч новых химикатов и продуктов их распада.

Там отметили, что это только начало длительного исследования, которое сейчас является уникальным для Антарктики.

Какие загрязняющие вещества были найдены:

Ртуть в токсической концентрации в большинстве проб (8 из 14). Превышены концентрации ртути зафиксированы даже в пробе плаценты тюленя Ведделла (более чем вдвое), яйцах пингвинов Адели (почти втрое), а также в мышцах морской звезды, пингвинов дженту и тюленей-крабоїдів. Другие металлы, найденные в пробах в высоких концентрациях – это кадмий и свинец. Самые высокие общие концентрации металлов определены в макрофитах.

Новые фосфорорганические огнеупорные вещества и пластификаторы также найдены в пробах. Наибольшее количество соответствующих веществ зафиксировано в пробе тканей рыбы нототении.

Диоксины и связанные с ними вещества в низких концентрациях. Больше всего их зафиксировано в морской звезде (24 из 29 веществ).

Антипирены были определены во всех пробах. Их общие концентрации превосходят экологические стандарты в пробах морской звезды и морского ежа.

33 загрязнителя особого беспокойства. Это новый тип загрязняющих веществ, которые могут иметь негативные последствия для окружающей среды или здоровья человека, среди которых: 30% – промышленные химикаты; 27% – фармацевтические препараты и продукты их распада (обезболивающие: трамадол и мептацинол); 15% – продукты личного пользования (косметика); 15% – пестициды и инсектициды и продукты их разложения; 13% – стимуляторы и продукты их разложения (а именно никотин и кофеин).

Там отметили, что в целом уровень загрязнения проб биоты из Антарктики ниже, чем в Европейских морях.

"Но тревожным является сам факт их наличия в таком удаленном от человеческой деятельности регионе. Если перечисленные выше вещества обнаружены даже в Антарктике, это значит, что они распространяются без ограничений по всей планете и представляют угрозу для всех без исключения экосистем", - подытожили ученые.

Как сообщал УНИАН, недавно украинская станция "Академик Вернадский" получила оборудование для переработки пластиковых отходов, из которых будут изготавливать сувениры для туристов.

Автор: Олег Давыгора