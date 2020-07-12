"Тузловские лиманы" под Одессой приютили 1500 розовых пеликанов (фото)

Розовые пеликаны много охотятся на "Тузловских лиманах" под Одессой.

В национальном парке "Тузловские лиманы" под Одессой сейчас обитают около 1500 розовых пеликанов.

Читайте такжеВ Одесской области в заповеднике «Тузловские лиманы» из браконьерских сетей создали экоостров для птиц (фото)

Об этом сообщил в Facebook заместитель директора нацпарка Иван Русев.

По словам ученого, большую часть времени они охотятся и отдыхают. Но также много времени тратят на чистку перьев, потому выглядят фотогенично и привлекательно, написал Русев в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одесской области местные жители избили руководство национального природного парка «Тузловские лиманы», которое проводило инспекцию заповедника.

Нападение совершили супруги Саченко, которые, как утверждают экологи, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность на 30 га Лебедевского леса нацпарка.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram