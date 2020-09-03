Из-за пандемии поток туристов практически прекратился и восстанавливается очень медленно, поэтому в парке надеются, что благодаря фламинго станет больше и посетителей.

Впервые за 8 лет в Национальный кенийский парк на озеро Накуру прилетели целые стаи розовых фламинго.

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Как говорится в сюжете ТСН, длительное время эти птицы считались визитной карточкой заповедника и привлекали толпы туристов. Но в последние годы из-за затяжного сезона дождей существенно поднялся уровень воды в озере, где любили собираться фламинго, им стало трудно находить себе пищу и в итоге птицы почти исчезли из кенийского заповедника.

В возвращении розовых фламинго работники заповедника видят хороший знак. Из-за пандемии поток туристов практически прекратился и восстанавливается очень медленно, поэтому в парке надеются, что благодаря фламинго станет больше и посетителей.

Озеро Накуру в Кении: интересные факты

Озеро Накуру (Lake Nakuru), как пишет Wikipedia, является одним из восьми озер, расположенных вдоль Большого Африканского разлома в Кении в 156 километрах от столицы страны Найроби. Его площадь - около 40 квадратных километров, а максимальная глубина около 3 метров.

Накуру - высокогорное озеро, находящееся на высоте 1759 метров над уровнем моря. Его питают две большие реки - Ньиро и Ндерит. «Накуру» на языке масаев означает «пыльное место».

Озеро Накуру является сверхсоленым из-за высокого содержания в воде карбонатов и бикарбонатов, поэтому здесь встречаются только те редкие растения и живые существа, которые смогли приспособиться к таким условиям: немногочисленные водоросли, несколько видов зоопланктона, мелкие рачки и всего лишь один вид рыбы.

И именно этот скромный спектр водной флоры и фауны привлекает на озеро бессчетное количество птиц, самые примечательные из них - малые фламинго. Эти птицы отличаются ярко-розовой окраской - на озере их может собираться до полутора миллионов. Такой необычный цвет их перьям дает бета-каротин, содержащийся в водорослях спирулина, которыми питаются фламинго. Также здесь обитают обычные фламинго, цапли, большой белый пеликан, желтеклювый аист и африканский орел-рыболов.

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Автор: Марина Григоренко