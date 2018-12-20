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Страны ЕС согласовали ограничения по выбросу CO2 для грузовиков

19:33, 20 декабря 2018
Уменьшение выбросов
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Евросоюз намерен значительно сократить выброс углекислого газа у грузовиков / фото УНИАН

Евросоюз намерен значительно ограничить допустимые объемы выброса углекислого газа не только у легковых автомобилей, но и у грузовиков и автобусов.

К 2025 году средний объем выброса CO2 у тяжелых грузовиков и автобусов должен быть сокращен на 15 процентов по сравнению с уровнем 2019 года, сообщила в четверг, 20 декабря, Австрия, председательствующая в настоящее время в ЕС, пишет DW.

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К 2030 году выброс углекислого газа должен быть снижен на 30 процентов, однако эта цель еще окончательно не закреплена из-за отсутствия необходимых технологий.

Согласованные странами ЕС цели имеют предварительный характер и еще должны быть подтверждены Еврокомиссией и Европарламентом.

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Теги: #Европа#грузовики#уменьшить выбросы CO2