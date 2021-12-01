За премию в категории "Выбор народа" поборются 25 работ.

Организаторы премии Wildlife Photographer-2021 представили номинантов премии в категории "Выбор народа". В конкурсе могут принять участие фотографы любого возраста, национальности или уровня опыта. Голосование завершится 9 декабря в 11:30 по Гринвичу.

Об этом говорится на сайте премии.

В этом году на участие в конкурсе подали заявки более 50 тысяч профессионалов и начинающих со всего мира.

Победителем конкурса стал французский подводный фотограф и биолог Лоран Баллеста. На снимке он зафиксировал процесс спаривания камуфлированных окуней, брачный период которых длится всего один час в год.

За премию в категории "Выбор народа" поборются 25 работ.

"Премия в категории "Выбор народа" – это удивительные наблюдения за дикой природой и нашими отношениями с ней, пробуждающие наше любопытство и укрепляя связь человека с миром природы", – объясняют организаторы.

Представленные работы сейчас экспонируются в Музее естественной истории в Лондоне. Победителя объявят в конце презентации – 5 июня 2022 года.

Как писал УНИАН, нынешним победителем премии Комедийной фотографии дикой природы стала фотография Кена Дженсена с самцом обезьяны, которого автору удалось поймать объективом, когда животное сидело на тросе и делала выразительные эмоции.

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Автор: Виолетта Орлова