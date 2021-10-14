Подведены итоги конкурса Wildlife Photographer of the Year.

Лондонский Музей естествознания подвел итоги конкурса Wildlife Photographer of the Year - ежегодного крупнейшего соревнования фотографий дикой природы.

Об этом сообщается на сайте музея.

Лучшим фотографом 2021 года стал француз Лоран Баллеста. Ему удалось запечатлеть сцену брачного ритуала груперов Epinephelus polyphekadion во Французской Полинезии. Эти небольшие рыбки спариваются только один раз в год около получаса в летнее полнолуние.

— Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 12, 2021

Чтобы сделать снимок, фотографу пришлось разработать свою собственную методику, позволяющую 24 часа подряд пребывать под водой на 20-метровой глубине.

Облако яиц рыб похоже на вопросительный знак. По словам фотографа, это буквально вопрос их будущего, так как только одно на миллион сможет выжить.

Также был назван победитель в категории юных фотографов. Им стал 10-летний житель Индии Видьюн Р. Хеббар. Мальчик увлекается пауками и уже не первый раз подает свое фото на конкурс.

Были определены еще ряд победителей в различных категориях.

Читайте такжеДом женщины оккупировала почти сотня смертоносных змей: жуткие фотоСреди прочего австралиец Адам Освелл получил первенство в категории фотожурналистики.

На своем фото он показал, как люди в таиландском зоопарке наблюдают за выступлением слона под водой. Таким образом Освелл поднял проблему эксплуатации этих животных. В Азии популярен слоновый туризм, когда люди приезжают, чтобы посмотреть на дрессированных слонов. При этом в неволе в Таиланде уже живет больше слонов, чем в дикой природе страны.

Всего в этом году на конкурс было подано 50 000 снимков участников из 95 стран. Полная галерея самых интересных работ опубликована на официальном сайте музея.

Ранее был определен победитель ежегодного фотоконкурса природоохранной организации Nature Conservancy. В 2021 году победу одержал снимок гориллы в окружении бабочек, сделанный фотографом Анупом Шахом.

А на Аляске определили самых толстых медведя и медвежонка.

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Автор: Катерина Комолова