Полномасштабная война нанесла более 80 млрд евро ущерба окружающей среде Украины.
Об этом во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.
"По предварительным оценкам начислено уже 82 миллиардов евро убытков", - сказала она.
Среди наиболее значимых последствий войны для экологии Украины - разрушение Каховского водохранилища, а также отравление рек. Самые известные примеры - это отравление рек Сейм и Десна.
Кроме этого, большой вред экологии нанес разлив мазута в Черном море, а также повреждение укрытия над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС.
"Это только маленькая часть того, что происходит у нас каждый день. Мы каждый день фиксируем дополнительные и дополнительные убытки", - добавляет Гринчук.
Министр защиты окружающей среды добавила, что в Украине разработали нормативную базу, призванную фиксировать убытки и документировать их.
"На сегодняшний день зафиксировано более семи с половиной тысяч таких кейсов, преступлений против окружающей среды", - говорит Гринчук.
Сейчас украинские специалисты вместе со своими международными коллегами активно работают над вопросом компенсации экологического ущерба в будущем.
Экология Украины - важные новости
Ранее УНИАН писал, что гидролокаторы российских кораблей создают мощные волны, которые негативно влияют на здоровье животных. Так, в Одесской области нередко находят мертвыми самых умных обитателей Черного моря - дельфинов.
Эксперты также заявляют о вреде от химических веществ, которые используют в боеприпасах. Угрозу для людей несут, в частности, тротил, октаген, сера и гексоген.
Специалисты добавляют, что вредные вещества попадают в подземные воды, что приводит к загрязнению колодцев, скважин и рек.