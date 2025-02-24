Разрушение Каховского водохранилища нанесло колоссальный вред экологии Украины.

Полномасштабная война нанесла более 80 млрд евро ущерба окружающей среде Украины.

Об этом во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии заявила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

"По предварительным оценкам начислено уже 82 миллиардов евро убытков", - сказала она.

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Среди наиболее значимых последствий войны для экологии Украины - разрушение Каховского водохранилища, а также отравление рек. Самые известные примеры - это отравление рек Сейм и Десна.

Кроме этого, большой вред экологии нанес разлив мазута в Черном море, а также повреждение укрытия над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС.

"Это только маленькая часть того, что происходит у нас каждый день. Мы каждый день фиксируем дополнительные и дополнительные убытки", - добавляет Гринчук.

Министр защиты окружающей среды добавила, что в Украине разработали нормативную базу, призванную фиксировать убытки и документировать их.

"На сегодняшний день зафиксировано более семи с половиной тысяч таких кейсов, преступлений против окружающей среды", - говорит Гринчук.

Сейчас украинские специалисты вместе со своими международными коллегами активно работают над вопросом компенсации экологического ущерба в будущем.

Экология Украины - важные новости

Ранее УНИАН писал, что гидролокаторы российских кораблей создают мощные волны, которые негативно влияют на здоровье животных. Так, в Одесской области нередко находят мертвыми самых умных обитателей Черного моря - дельфинов.

Эксперты также заявляют о вреде от химических веществ, которые используют в боеприпасах. Угрозу для людей несут, в частности, тротил, октаген, сера и гексоген.

Специалисты добавляют, что вредные вещества попадают в подземные воды, что приводит к загрязнению колодцев, скважин и рек.

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