Побережье усеяно черными сгустками с характерным запахом нефтепродуктов.

На побережье в Одесской области выявили нефтепродукты с российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Вот и наших одесских берегов достигло страшное мазутное бедствие Черного моря. После штормов на песчаную пересыпь в рекреационной зоне "Катранка" возле Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка "Тузловские лиманы" штормом вынесло мазут, который вытек после аварии российских танкеров в Керченском проливе", - заявил ученый.

Он отметил, что последствия таких экологических катастроф не имеют границ и что вытекшие из танкеров тысячи тонн мазута наносят большой вред природным экосистемам Черного моря и его биоразнообразию.

Русев также обнародовал видео, на котором и. о. директора парка "Тузловские лиманы" Ирина Выхристюк, находясь возле "Катранки" в Лиманской громаде Белгород-Днестровского района, показывает побережье, усеянное черными сгустками.

"Мы видим, что на довольно большом расстоянии от моря, примерно от 25 до 40 метров, такая картина - выброшено большое количество темных веществ, фракций разного размера", - говорит Выхристюк.

По ее словам, это маслянистые сгустки со специфическим запахом, которые выбросило на побережье штормом.

"Вероятно, после мощного южного ветра их выбросило на такое дальнее расстояние... Это 100 процентов нефтепродукты, вероятно, мазут... Мы сегодня отправим образцы фракций в Украинский научный центр экологии моря", - отметила Выхристюк.

Она добавила, что специалисты центра установят состав фракций.

Авария российских танкеров в Черном море - что известно

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По некоторым данным, они раскололись, один из них затонул. Из-за аварии произошел разлив нефтепродуктов, загрязнения были зафиксированы на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова. В результате гибнут водоплавающие птицы, млекопитающие и тому подобное.

8 января руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский прогнозировал, что нефтепродукты могут добраться до Одесской области ближе к середине текущего месяца.

Позже в нацпарке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) нашли птиц, измазанных мазутом. В частности, ученые сообщили о гибели найденной в парке большой поганки. Ее отправили на исследование в Одессу - в Украинский центр экологии моря.

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