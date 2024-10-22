В результате увеличились выбросы парниковых газов, что способствует усилению глобального потепления.

В Украине фиксируют экологические проблемы, которые возникли из-за войны. Специалисты заявляют в том числе и о вреде от химических веществ, которые используют в боеприпасах.

Первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко в интервью РБК-Украина сказала, что наибольший вред окружающей среде наносят ракеты.

Она отметила, что тяжелые металлы, такие как ртуть и свинец, входят в состав соединений, которые используют для детонации взрывчатых веществ. Крамаренко подчеркнула, что важнейшие составляющие в обычных боеприпасах - тротил, октаген, сера, гексоген, тетрил - все они несут угрозу для здоровья людей:

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"Наибольший вред окружающей среде наносят ракеты. Их топливо отравляет почву и воду, провоцирует химическое загрязнение окружающей среды. Пожары вызывают выбросы в воздух, загрязнение атмосферы, и еще они уничтожают плодородный слой нашей земли. В будущем такие деградированные почвы долгое время нельзя будет использовать для сельскохозяйственного производства, они не будут давать урожай. То есть они будут законсервированы".

По ее словам, вещества могут попадать в подземную воду, загрязняя колодцы, скважины и реки.

"Думаю, что мы и наша окружающая среда еще долго будем ощущать на себе влияние этих веществ", - сказала представитель Минэкологии.

Крамаренко отметила, что из-за войны увеличились выбросы парниковых газов.

"Эти выбросы способствуют усилению глобального потепления и ускорению климатических изменений, и это требует международной реакции. В течение только одного года войны выбросы достигли уровня, который превышает годовые показатели некоторых стран", - отметила она.

По ее данным, общее количество выбросов, вызванных войной, (другими словами, исключительно военные выбросы CO2), составило 180 млн тонн CO2-эквивалента. Для сравнения, это больше, чем годовые выбросы таких стран, как Австрия (73,4 млн тонн), Норвегия (72,1 млн тонн) и Румыния (102,7 млн тонн).

"Такие данные в очередной раз говорят нам о том, какое колоссальное влияние военных действий идет на увеличение объемов парниковых газов. Это ставит под угрозу международные усилия по уменьшению выбросов в атмосферу, по борьбе с глобальным потеплением", - подчеркнула Крамаренко.

По ее словам, вред окружающей среде Украины от войны на сегодня оценивается ориентировочно в более 2,6 триллиона гривен. Среди них 1 трлн грн - загрязнение почв, 773 млрд грн - загрязнение атмосферного воздуха продуктами горения, 84 млрд грн - загрязнение вод. 628 млрд грн - это убытки природно-заповедному фонду.

Крамаренко сказала, что среди самых вопиющих преступлений оккупантов - подрыв Каховской ГЭС. В общем ориентировочная сумма убытков, которые были нанесены подрывом ГЭС окружающей среде - более 146 миллиардов гривен.

Война в Украине - влияние на экологию

Как сообщал УНИАН, в марте 2023 г. руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ущерб, нанесенный экологической системе Украины в результате российской военной агрессии, составляет 2 трлн грн без учета ущерба на оккупированных территориях.

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