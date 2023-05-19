Видео с мертвым дельфином на пляже опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В Азовском море продолжают гибнуть дельфины, единственной причиной этого является ухудшение экологии из-за действий оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, добавив видео с погибшим дельфином на пляже.

"Мор дельфинов продолжается. При такой температуре воздуха и времени года - единственная причина - экологическое ухудшение ситуации в Азове из-за действий оккупантов", - подчеркнул Андрющенко.

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Гибель дельфинов в результате войны в Украине

Россияне не только убивают людей в Украине и уничтожают все на своем пути, также от их действий страдает экосистема.

Так, в 2022 году в результате войны в Черном море погибли более 5 тысяч дельфинов. Много мертвых дельфинов выбрасывает на пляжи Одессы. а также во временно оккупированном Крыму.

В Азовском море дельфины тоже гибнут - в апреле жители Мариуполя заметили мертвого дельфина на пляже.

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