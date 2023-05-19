В Азовском море продолжают гибнуть дельфины, единственной причиной этого является ухудшение экологии из-за действий оккупантов.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, добавив видео с погибшим дельфином на пляже.
"Мор дельфинов продолжается. При такой температуре воздуха и времени года - единственная причина - экологическое ухудшение ситуации в Азове из-за действий оккупантов", - подчеркнул Андрющенко.
Гибель дельфинов в результате войны в Украине
Россияне не только убивают людей в Украине и уничтожают все на своем пути, также от их действий страдает экосистема.
Так, в 2022 году в результате войны в Черном море погибли более 5 тысяч дельфинов. Много мертвых дельфинов выбрасывает на пляжи Одессы. а также во временно оккупированном Крыму.
В Азовском море дельфины тоже гибнут - в апреле жители Мариуполя заметили мертвого дельфина на пляже.