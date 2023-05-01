Численность погибших китообразных может составлять более тысячи особей.

В апреле вблизи временно оккупированного Крыма найдено более сотни погибших дельфинов. Также много мертвых дельфинов обнаружены неподалеку российских городов Новороссийск, Сочи, Геленджик, Анапа.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев. По его словам, среди этих животных есть контуженные и те, которые имеют симптомы поражения военными сонарами.

При этом, среди погибших много дельфинов вида "афалина", хотя в прошлом году доминировали азовки и белобочки.

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"По данным рашистских условно открытых источников, только на побережье оккупированного Крыма с января уже было насчитано 77 погибших китообразных, среди которых и контуженые животные. И лидеры среди погибших - афалины. Хотя среди погибших в прошлом году там доминировали азовки и белобочки", - рассказал ученый.

Русев отметил, что если официально зарегистрировано более 100 погибших животных, то реальное количество намного больше. В частности, согласно научным расчетам, численность погибших китообразных составляет более 1 тысяч особей.

Эксперт подчеркивает, что главным фактором продолжения гибели редких черноморских животных является активность российских подводных лодок и кораблей в Черном море.

При этом Русев отметил, что в этом году в акватории вблизи "Тузловских лиманов" и острова Змеиный не было "надводного и подводного нашествия" россиян, которое весной 2022 года привело в этой части моря к массовой гибели китообразных.

"Сейчас в акватории юго-западной части Черного моря в апреле уже часто встречались игривые дельфины, которых мы часто видим в прибрежной зоне", - рассказал сотрудник парка.

Убийство россиянами дельфинов в Черном море

Как сообщал УНИАН, в 2022 году из-за военной агрессии РФ в Черном море погибло по меньшей мере 5 тысяч дельфинов.

В Одесской области правоохранители уже расследуют факты массовой гибели дельфинов. По данным Одесской областной прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения РФ на пляжах региона обнаружено большое количество погибших морских млекопитающих.

Вероятной причиной их массовой гибели является использование российскими кораблями гидролокаторов (сонаров), создающих мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных.

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