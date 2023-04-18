Оккупанты уничтожают естественную экосистему Азовского моря.

Во временно оккупированном Мариуполе россияне не только превращают в пустыни десятки жилых многоэтажек, а и уничтожают экосистему. Местные жители заметили на одном из пляжей мертвого дельфина.

"На видео, которое сняли жители, можно увидеть, что на берег из моря вынесло тело погибшего дельфина. Это последствия уничтожения россиянами естественной экосистемы Азовского моря и его загрязнения", – сообщает Мариупольский городской совет в Telegram.

В мэрии напомнили, что российские захватчики также начали строительство перекрытия через реку Кальчик. Отмечается, что застройка происходит варварскими методами с применением шлака, из-за попадания которого в воду в реке может начаться мор рыбы.

Видео дня

Влияние российского вторжения на экологию Украины

Из-за активности российских военных кораблей под угрозой исчезновения оказались черноморские дельфины. Польские и украинские ученые пришли к выводу, что многие дельфины и морские свиньи погибли в результате травм, вызванных взрывами в Черном море.

Кроме того, россияне оккупировали 20 заповедников в Украине. Их захватчики превращают в охотничьи угодья и парковку для собственных танков.

Вас также могут заинтересовать новости: