Взрослые тюлени Ведделла весят около 400 килограммов.

Украинские полярники показали кадры первых дней жизни детеныша тюленя, который родился возле "Академика Вернадского".

"Недавно мы рассказывали, что возле станции родился первый тюлененок Ведделла в этом году. Показываем невероятно милое видео с малышом в разные дни его жизни. Посмотрите, как нежно он прижимается к маме и общается с ней", - говорится на странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook.

Центр объявил о проведении конкурса по выбору имени для него. Украинцы могли оставлять свои варианты в комментариях до конца дня 22 сентября. В то же время читателей заинтриговали новыми историями о тюленях: "Кстати, за это время возле "Вернадского" родился еще один тюлень. Но об этом расскажем отдельно".

Интересные новости от полярников

Ранее украинские ученые опубликовали видео, на котором можно услышать, как "разговаривает" лед в океане. Они также объяснили причины этого явления.

А один из биологов случайно увидел морских слонов, когда направлялся считать пингвинов. Отмечается, что этих животных можно встретить там очень редко. Полярники показали видео, которое удалось снять мужчине.

Вас также могут заинтересовать новости: