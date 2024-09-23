Украинские полярники показали кадры первых дней жизни детеныша тюленя, который родился возле "Академика Вернадского".
"Недавно мы рассказывали, что возле станции родился первый тюлененок Ведделла в этом году. Показываем невероятно милое видео с малышом в разные дни его жизни. Посмотрите, как нежно он прижимается к маме и общается с ней", - говорится на странице Национального антарктического научного центра в социальной сети Facebook.
Центр объявил о проведении конкурса по выбору имени для него. Украинцы могли оставлять свои варианты в комментариях до конца дня 22 сентября. В то же время читателей заинтриговали новыми историями о тюленях: "Кстати, за это время возле "Вернадского" родился еще один тюлень. Но об этом расскажем отдельно".
Интересные новости от полярников
Ранее украинские ученые опубликовали видео, на котором можно услышать, как "разговаривает" лед в океане. Они также объяснили причины этого явления.
А один из биологов случайно увидел морских слонов, когда направлялся считать пингвинов. Отмечается, что этих животных можно встретить там очень редко. Полярники показали видео, которое удалось снять мужчине.