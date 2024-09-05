Колебания и деформация ледяных плит вызывают жуткие звуки.

Вы слышали когда-нибудь, как "разговаривает" лед в океане? Украинские полярники опубликовали видео, на котором можно услышать эти странные звуки.

Как пояснили в Национальном антарктическом научном центре, в августе в районе "Вернадского" несколько недель держалась низкая температура, около -10°С. За это время океан у берега сковало льдом толщиной в несколько сантиметров.

Затем начался прилив, в результате которого лед стал разрушаться: образовались большие трещины, разделившие сплошной покров на отдельные плиты.

"Дальнейшее колебание и деформация этих плит и вызвала такие жуткие скрипы", - пояснили ученые.

Новости со станции "Академик Вернадский"

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" полярников постоянно сопровождают сивки. Эти птицы следуют за людьми почти везде, даже заглядывая в помещения.

Сивки обитают вблизи станции в течение всего года, и даже зимой не оставляют наших полярников. Они обустроили несколько гнезд возле станции и всегда проявляют интерес к деятельности участников экспедиции. Птицы заглядывают в окна рабочих кабинетов и жилых помещений, наблюдают за измерением озона через специальный люк и сопровождают полярников во время передвижений между зданиями.

Кроме того, украинские ученые продемонстрировали видео морского леопарда, который начал преследовать их лодку, пока та не причалила к берегу.

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