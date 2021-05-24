Проблема бытовых отходов в Украине лишь усугубляется.

Погрязшее в популизме руководство страны затягивает решение проблемы загрязнения окружающей среды твердыми бытовым отходами, тогда как основное внимание государственных контролирующих органов уделяется крупному бизнесу, который преимущественно утилизируют свои отходы согласно строгим мировым стандартам.

Как рассказала УНИАН президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, проблема бытовых отходов сегодня лишь усугубляется.

«К сожалению, проблема усугубляется. Руководство страны и ответственные органы погрязли в популизме. Огромное количество дискуссий ведется по этой теме. Более года экологический комитет парламента разрабатывает проект закона об управлении отходами, который должен полностью изменить подходы к этому вопросу», - сказала Цыганок.

По ее словам, решение этого вопроса в Украине зависло на уровне разговоров и дискуссий.

«Этого уже очень давно ждут органы местного самоуправления, люди и предприятия, которые знают, как из этой проблемы создать эффективный бизнес. Ведь многие европейские страны смогли превратить отходы в ценный ресурс. В Украине пока что это на уровне разговоров и дискуссий», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам исследования IT-компании GlobalLogic, с 2016 года количество бытовых отходов в Украине увеличилось почти на 40%. Если в 2016 году украинцы выбрасывали 11 млн тонн, то к началу 2021 года эта цифра выросла до 15 млн тонн. 94% было отправлено на полигоны и только 6% — утилизировали или отправили на вторичную переработку

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко