Пляж популярного курорта Кута на западе острова Бали после шторма 1 января оказался практически полностью покрыт пластиком.
Читайте такжеВ Антарктиде возле украинской станции откололся край ледника (фото)Как пишет Meduza со ссылкой на местные СМИ, чтобы очистить этот и соседние пляжи правительству пришлось привлечь полицию и военных.
В общей сложности оттуда вывезли более 30 тонн мусора, из которых две трети составили пластиковые отходы.
Индонезия, которой принадлежит курортный остров, - один из мировых лидеров по пластиковому мусору: ежегодно в реки и в океан там сбрасывается до 200 тысяч тонн пластика.
Вас также могут заинтересовать новости
- На дне Мирового океана находится около 14 миллионов тонн микропластика - исследование
- В ООН заявили о сокращении использования пластика в мире
- Ученые объяснили, почему умирают деревья в лесах Амазонки
- Смерть от пластика: на Шри-Ланке выроют ров вокруг свалки, чтобы отпугнуть голодных слонов (видео)
- Пластик впервые нашли в человеческой плаценте - исследование
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram