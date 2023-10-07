Авторы доклада отметили, что 95% бежали от ураганов и наводнений.

За пять лет (с 2016 по 2021 годы) 43 млн детей вынужденно покинули свои дома из-за стихийных бедствий, таких как ураганы, наводнения, засухи и пожары.

Авторы отчета Детского фонда ООН (UNICEF), который охватил ситуацию в 44 странах, утверждают, что детей и их семьи прогоняют из домов изменения климата, передает Би-би-си. "Эти цифры эквивалентны тому, как если бы ежедневно 20 тыс. детей покидали свои дома", - прокомментировала одна из авторов доклада Лора Хили.

Более половины этих детей живут в Индии, Китае и на Филиппинах. Также наиболее пострадавшими оказались страны Африканского рога и небольшие островные государства Карибского бассейна.

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Авторы доклада отметили, что 95% бежали от ураганов и наводнений. При этом эксперты подчеркивают, что многие из этих детей могли пережить эвакуацию более одного раза.

В своем отчете ООН предупредила, что по мере нагревания планеты еще 100 млн детей будут вынужденно переселяться из родных мест в следующие 30 лет.

Глава департамента UNICEF по мониторингу миграции и беженцев Верена Кнаус отметила, что цифры могут оказаться гораздо выше, потому что у специалистов нет полных данных. "В случаях засухи часто не удается посчитать, сколько детей покинуло дома именно по этой причине. Системы мониторинга детей-беженцев в определенных районах несовершенны", - пояснила она.

Как отметили специалисты, 43 млн перемещенных детей – это лишь верхушка айсберга. Изменения климата уже запустили процессы, которые идут медленно, и их результаты еще не видны, но могут быть катастрофическими.

В UNICEF считают, что самое главное условие для того, чтобы детям не приходилось бежать из своих домов – борьба с изменениями климата.

Изменения климата

Эксперты уже давно выразили тревогу по поводу глобального потепления. Они предуредили, что катаклизмы, вызванные изменением климата повлияют на качество жизни почти всего населения планеты.

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