Особую тревогу ученых вызывает то, что повышенные температуры сохранятся еще несколько месяцев.

Этот год может стать самым жарким с 1940 года. Изменение климата в сочетании с погодными катаклизмами, которые нагревают поверхностные воды в восточной и центральной части Тихого океана, способствовали недавним рекордным температурам.

Об этом сообщила Служба по изменению климата Евросоюза "Коперник", передает Reuters. В частности, результаты исследования службы, основанные на данных, начиная с 1940 года, показали, что средняя глобальная температура в январе-сентябре была на 0,52 градуса Цельсия выше, чем в среднем за базисный период 1991-2020 годов.

"Особую тревогу вызывает то, что Эль-Ниньо (климатическое явление, вызывающее сильную жару - ред.) все еще развивается, и поэтому мы можем ожидать, что рекордные температуры продлятся еще несколько месяцев, что будет иметь каскадное воздействие на окружающую среду и человечество", - сказал генсекретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

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Ранее, по данним "Коперника", 2020 и 2016 годы были самыми жаркими годами за всю историю наблюдений.

Глобальное потепление

Это лето оказалось самым жарким в Северном полушарии, а год на данный момент является вторым самым жарким годом за всю историю наблюдений после 2016 года. При этом, по данным исследований, почти все население Земли испытало на себе повышение температуры с июня по август в результате изменения климата.

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