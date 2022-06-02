Петр Андрющенко отметил, что эпидемия уже не угроза, а реальность.

Массовый мор рыбы и дельфинов зафиксировали в акватории Азовского моря. Такая ситуация с учетом температуры и сезона может свидетельствовать о болезни в воде.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

По его словам, мор рыбы часто происходит в Азовском море в период аномальной жары в июле, а для начала июня такая ситуация не типична. В связи с этим Андрющенко считает, что ситуация в море с учетом температуры может свидетельствовать о болезни в воде.

"Эпидемия уже не просто угроза, а реальность. Море на сегодняшний день одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть лишь предупреждением", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мариуполе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов. В городе есть опасность подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч тел под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.

Об этой угрозе заявил и менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана. По его словам, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, но из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода смешивается с утечками из канализации, что несет серьезные негативные последствия.

Санитарный врач Игорь Кузин также опасается, что эпидемия холеры может вспыхнуть в городах, где проходят активные боевые действия, потому что заражение происходит через грязную воду.

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