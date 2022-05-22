Разведение загрязняющего вещества будет в море настолько большим, что его концентрация будет значительно ниже предела обнаружения.

Возможно попадание в Азовское море вредных веществ из дренажного канала завода "Азовсталь" существенного влияния на экологическую ситуацию в море не окажет.

Об этом сказал в эфире телемарафона и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, информируя о проведенном специалистами анализе ситуации.

Он отметил, что после получения от мэра Мариуполя обращения о вероятном попадании загрязняющих веществ в море с "Азовстали", министерство обратилось к специалистам, ученым, в том числе зарубежным, было дано поручение экоинспекции осуществить анализ.

"Все самые яркие ученые над этим вопросом работали. Сегодня мы подтверждения (что было попадание вредных веществ в море – УНИАН) не имеем, потому что установить факт, что там происходит, очень трудно, потому что на территорию специалисты не могут попасть. Но мы изучили все материалы, документы, которые у нас были. И если углубиться в детали, которые приводят специалисты, даже если из-за вероятного повреждения защитной дамбы на "Азовстали" вода из дренажного канала завода попадет в Азовское море, то существенных каких-то изменений, существенного влияния на ситуацию в Азовском море не произойдет. Потому что разведение будет настолько большим, что концентрация этого вещества будет значительно ниже предела обнаружения этих опасных веществ", - сказал стрелок.

Он добавил, что в 2019 г. дамба была тщательно обследована и специалисты установили удовлетворительное состояние всех ее защитных сооружений.

"Поэтому в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств она должна сдержать попадание вредных веществ в Азовское море, даже если сама емкость будет где-то повреждена", - отметил он.

Глава ведомства сказал, что факты экоцидов российскими войсками в Украине фиксируются, чтобы оккупанты ответили за те убытки, которые наносятся сегодня окружающей среде.

Как сообщал УНИАН, Мариупольский городской совет заявил, что бомбардировка российскими захватчиками "Азовстали" могла создать угрозу утечки десятков тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода в Азовское море, что может привести к уничтожению его флоры и фауны.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня.

Кроме этого Вадим Бойченко сообщил, что российские оккупанты пытаются восстановить водоснабжение в Мариуполе, но из-за их непрофессиональных действий ситуация может ухудшиться. Кроме того, отметил он, к экологической катастрофе, может добавиться еще и вспышка инфекционных заболеваний.

Вас также могут заинтересовать новости: