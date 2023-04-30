За день пролетает несколько тысяч птиц, отметил сотрудник национального природного парка "Тузловские лиманы".

Над Одесской областью летит большое количество сказочных птиц-пчелоедок.

Об этом сообщает доктор биологических наук, сотрудник национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев. "Над Тузловскими лиманами, над степными участками, через южную Бессарабию Украины почти неделю массово летят сказочные птицы-пчелоеды. Впервые я увидел их 23 апреля. За день их пролетает несколько тысяч. Если атмосферное давление низкое, их можно видеть где-то рядом и смотреть, как они охотятся за насекомыми", - рассказал ученый.

По его словам, особенно слышно, как они специфически "поют", перекликаясь. В настоящее время их можно увидеть повсюду, особенно над территориями парка, где есть естественная еда.

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В период миграции на ночевку пчелоеды обычно устраиваются на деревья или кустарники. Свободное от охоты время сказочные птицы посвящают уходу за оперением, старательно смазывая и разглаживая клювом каждое перышко.

Как рассказал Русев, они часто купаются в песке или воде, чтобы избавиться от паразитов, а во время дождя "принимают душ", распустив хвост и крылья.

Он уточняет, что пролет еще будет продолжаться больше месяца.

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27 апреля сообщалось, что в национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели блестящие ибисы. Примерно 150 птиц задержались в нацпарке на несколько дней, хотя здесь они никогда не гнездятся.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

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