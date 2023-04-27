Около 150 птиц задержались в нацпарке, хотя здесь они никогда не гнездятся.

В национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели блестящие ибисы.

Об этом сообщает доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев в Facebook. По его словам, блестящих ибисов каждый год, с третьей декады апреля, можно видеть на отмелях Тузловских лиманов, но в этом году, во время войны, большое количество этих птиц задержались в заповеднике.

"Около 150 птиц задержались в нашем нацпарке на несколько дней, хотя здесь они никогда не гнездятся. Весь день с утра до вечера птицы посвящают поиску поживы, без устали блуждая по мелководью Тузловских лиманов, но погода сейчас им не способствует и они "спрятались" от ветра и штормов на заповедных озерах академика Зайцева", - рассказал Русев. По его словам, они протыкают толстый слой ила своими длинными и кривыми, как сабля, клювами, чтобы добыть пищу.

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По словам ученого, клюв блестящего Ибиса (или коровайки) оснащен чувствительными сенсорными рецепторами, что позволяет им безошибочно нащупать и схватить добычу. В меню караваек входят всевозможные многощетинковые черваки, рачки, моллюски, водяные насекомые, а также мальки рыб.

На ночевку ибисы устраиваются в кронах деревьев или на кустах и заломах камыша. В полете стая караваек держит кильватерный строй: птицы летят, стройно вытянувшись и коротко и энергично взмахивают крыльями.

Каравайки в местах гнездования, обычно, живут в больших колониях. Они мирно уживаются с цаплями и малыми бакланами.

Тузловские лиманы - последние новости

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Парк создали в 2010 году, его площадь составляет 27 865 га.

Осенью начальник научно-исследовательского отдела парка Иван Русев сообщал, что из-за войны у них не смогли гнездиться краснокнижные птицы.

В то же время некоторые птицы остались на зиму в парке. Русев пояснил, что это происходит из-за разбалансировки климата, войны и по другим причинам.

Кроме того, в декабре он заявил о гибели тысяч птиц и животных из-за использования фермерами ядохимикатов.

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