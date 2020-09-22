С учетом этих двух новорожденных численность яванских носорогов достигла 74 особей.

В национальном парке Уджунг-Кулон на западе острова Ява (Индонезия) родились два детеныша яванского носорога.

Детенышей яванского носорога ученые обнаружили при помощи видеокамер-ловушек, сообщает пресс-служба Министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии.

Изучив снимки, сделанные в период с марта по август 2020 года, специалисты выяснили, что за это время две самки принесли по одному детенышу. Их назвали Лютер и Хелен.

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С учетом этих двух новорожденных численность яванских носорогов достигла 74 особей. Они считаются самыми одними из самых редких млекопитающих в мире.

Яванские носороги: что о них известно

Яванский носорог - млекопитающее из семейства носороговых (Rhinocerotidae), один из пяти современных видов этого семейства. Вместе с индийским носорогом составляет род Индийские носороги (Rhinoceros).

Яванский носорог, в отличие от других современных видов семейства, имеет только один рог длиной около 20 см. Как и все другие носороги, яванский - исключительно травоядное животное.

В прошлом ареал этого вида включал всю материковую Юго-Восточную Азию, Большие Зондские острова, а также юго-восточную часть Индии и крайний юг Китая. На сегодняшний день яванский носорог распространён только в национальном парке Уджунг-Кулон на западной оконечности острова Ява в Индонезии.

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Национальный парк Уджунг-Кулон

Уджунг-Кулон - национальный парк, расположенный в западной части острова Ява, в провинции Бантен, Индонезия. Включает в себя также вулканическую группу островов Кракатау и некоторые другие острова в Зондском проливе, самый крупный из которых - остров Панайтан. Площадь парка составляет 1206 км² (из них 443 км² заняты морем).

Это первый национальный парк, созданный Индонезией и объявленный ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия в 1991 году. Это также последнее из мест обитания исчезающих яванских носорогов.

В парке находятся под защитой 57 редких видов растений, 35 видов млекопитающих, 72 вида пресмыкающихся и земноводных и 240 видов птиц.

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Автор: Александр Топчий