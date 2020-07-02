Ванна для носорога: на острове Ява сняли водные процедуры редкого животного
09:59, 02 июля 2020
На индонезийском острове Ява сняли водные процедуры носорога. Таких в мире осталось чуть больше семи десятков, говорится в сюжете ТСН.
Яванский носорог явно страдал от жары - и решил немного охладиться в водопаде в национальном парке дикой природы. Зоологи уже выяснили, этому носорогу около семи лет, это самец. Кадры купания уже стали хитом в соцсетях.
Яванские носороги оказались под угрозой вымирания из-за браконьерства - их убивали за якобы ценный для народной медицины рог.
Как сообщал УНИАН, ученые научились подделывать рог носорога, чтобы спасти этих животных от браконьеров.
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