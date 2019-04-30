Возле "украинской Венеции" произошел масштабный лесной пожар: спасатели призывают соблюдать правила отдыха на природе
В Вилковском лесничестве в Одесской области произошел масштабный пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областном управления ГСЧС, 29 апреля около 18.00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт. Вилково Килийского района на территории указанного лесничества начался пожар.
Читайте такжеВ заповеднике на Ривненщине ликвидирован масштабный пожар, перекинувшийся из Беларуси (видео)
Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит камыш и существует угроза распространения огня на сосновый лес.
«Благодаря профессиональным и оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня. В 19:50 пожар локализовали и около 20:30 ликвидировали на площади 4,2 га», - сообщили в главке.
Как отмечается, спасено 100 га соснового леса.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.
В связи с участившимися случаями лесных пожаров, особенно в майские праздники, спасатели призывают отдыхающих соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе и возле водоемов.
- не разводите костры в лесу, кроме предназначенных для этого мест;
- не засоряйте место отдыха;
- огораживайте и расчищайте место разжигания костра;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую лесную подстилку;
- следите, чтобы дети не играли с огнем;
- не создавайте свалки в лесу и на прилегающих землях, тем более, не поджигайте их;
- уберите место погашенного очага, убедитесь, что горение отсутствует.
Читайте такжеВилково: украинская Венеция, нулевой километр Дуная и уникальные острова
Кроме того, напомнили в ГСЧС, по традиции, в мае, во время отдыха на природе, граждане открывают купальный сезон, забывая о том, что вода в водоемах еще холодная.
«Не подвергайте себя опасности – не купайтесь в водоемах, вода в них не достигла допустимой температуры! Купание в такой холодной воде может привести к общему переохлаждению организма, воспалению легких или судорогам. Не оставляйте детей без присмотра возле водоемов», - призывают спасатели.
Как сообщал УНИАН, еще одной опасностью отдых на природе являются клещи. Как себя уберечь - смотрите по ссылке.