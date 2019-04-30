Возле "украинской Венеции" произошел масштабный лесной пожар: спасатели призывают соблюдать правила отдыха на природе

Пожарные спасли от огня 100 гектаров соснового леса. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

В Вилковском лесничестве в Одесской области произошел масштабный пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областном управления ГСЧС, 29 апреля около 18.00 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт. Вилково Килийского района на территории указанного лесничества начался пожар.

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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горит камыш и существует угроза распространения огня на сосновый лес.

«Благодаря профессиональным и оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня. В 19:50 пожар локализовали и около 20:30 ликвидировали на площади 4,2 га», - сообщили в главке.

Как отмечается, спасено 100 га соснового леса.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

В связи с участившимися случаями лесных пожаров, особенно в майские праздники, спасатели призывают отдыхающих соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе и возле водоемов.

- не разводите костры в лесу, кроме предназначенных для этого мест;

- не засоряйте место отдыха;

- огораживайте и расчищайте место разжигания костра;

- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

- не разбрасывайте окурки и спички на сухую лесную подстилку;

- следите, чтобы дети не играли с огнем;

- не создавайте свалки в лесу и на прилегающих землях, тем более, не поджигайте их;

- уберите место погашенного очага, убедитесь, что горение отсутствует.

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Кроме того, напомнили в ГСЧС, по традиции, в мае, во время отдыха на природе, граждане открывают купальный сезон, забывая о том, что вода в водоемах еще холодная.

«Не подвергайте себя опасности – не купайтесь в водоемах, вода в них не достигла допустимой температуры! Купание в такой холодной воде может привести к общему переохлаждению организма, воспалению легких или судорогам. Не оставляйте детей без присмотра возле водоемов», - призывают спасатели.

Как сообщал УНИАН, еще одной опасностью отдых на природе являются клещи. Как себя уберечь - смотрите по ссылке.