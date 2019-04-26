Осторожно - клещи: как уберечься и что делать, если вас укусили (видео)

С приходом теплых солнечных дней наступает сезон активности клещей. Эти небольшие существа могут переносить возбудителей опасных заболеваний.

Потепление вызвало активизацию клещей. Эти опасные насекомые переносят инфекции, например энцефалит и болезнь Лайма. Болезнь поражает нервную и сердечно-сосудистую системы, суставы и опорно-двигательный аппарат и может привести к инвалидности.

Как уберечься от клещей

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- для прогулок на природе лучше выбирать незахламленые места, без высокой травы;

- одежда должна быть светлой, плотно прилегать к телу и с длинными рукавами;

- также можно пользоваться раствором лаванды, ванили или уксуса, чтобы перебить запах тела;

- вернувшись домой проверьте вещи, которые принесли с прогулки (подстилки, сумки).

Что делать, если обнаружили клеща на коже

- немедленно обратитесь в ближайший травмпункт;

- если это невозможно, его можно удалить самостоятельно;

- нужно захватить пинцетом клеща перпендикулярно к месту укуса, расшатывая очень легонько его удалять;

- после удаления клеща смажьте место антисептическим раствором и тщательно вымойте руки;

- извлеченного клеща необходимо поместить во флакон и доставить в лабораторию для выявления в нем вирусов;

- в случае возникновения покраснения на коже – обратитесь к врачу;

- существует также медицинский защита от клещей – вакцинация в виде курса прививки.

Также должное внимание, в опасный период необходимо уделять и своим четвероногим любимцам. Прогулка с собакой в парке, во дворе или в другом месте, где есть растения, может закончиться тем, что его укусит клещ. Поэтому после прогулки животное тоже хорошо проверяйте.