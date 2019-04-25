Спасатели и лесники всю ночь дежурили возле Ривненского природного заповедника, где продолжает тлеть сухостой (фоторепортаж, видео)

Ситуация с пожарами круглосуточно мониторится и находится под полным контролем. Спасатели с помощью дрона проводят аэроразведку местности.

Спасатели совместно с лесниками, полицией, пограничниками и местным населением продолжают ликвидировать очаги пожаров в лесных массивах Рокитновского, Дубровицкого и Березновского районов Ривненской области.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ривненской области.

Так, согласно сообщению, по состоянию на 09:00 25 мая очаги возгорания сухой травы, кустарников и подстилки в лесных массивах вблизи сел: Старое Село Глинное, Буда, Дроздынь, Карпиловка Рокитновского района, села Будимля Дубровицкого района и села Хотинь Березновского района локализованы и ликвидированы силами спасателей, лесников, полиции, пограничников и местного населения.

В то же время в Рокитновском районе работает рабочая группа из представителей главного управления ГСЧС области, органов власти, лесной охраны, полиции и государственной пограничной службы.

"Ситуация с пожарами круглосуточно мониторится и находится под полным контролем. Спасатели с помощью дрона проводят аэроразведку местности. На границе с Республикой Беларусь с целью недопущения лесного пожара на территорию Украины дежурит 14 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 70 человек личного состава спасателей, - отмечают в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории Ривненского природного заповедника стало известно 24 апреля. По предварительной информации, лес загорелся от сухостоя, который подожгли неизвестные.

Ривненский природный заповедник - второй по величине в Украине после Крымского. Здесь обитают десятки видов животных, внесенных в Красную книгу Украины и Международного природоохранного союза.