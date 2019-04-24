Горит один из крупнейших украинских заповедников (видео)
13:10, 24 апреля 2019Природные ресурсы
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В нем обитают десятки видов животных, занесенных в Красную книгу.
На Ривненщине горит один из крупнейших в Украине природных заповедников
В Ривненской области недалеко от Старого села горит природный заповедник.
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Ривненский природный заповедник - второй по величине в Украине после Крымского. Здесь обитают десятки видов животных, внесенных в Красную книгу Украины и Международный природоохранный союз.
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