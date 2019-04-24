Горит один из крупнейших украинских заповедников (видео)

В нем обитают десятки видов животных, занесенных в Красную книгу.

В Ривненской области недалеко от Старого села горит природный заповедник.

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Деревья пылают, тушит лесная охрана, говорится в сюжете ТСН. Лесники уверяют: пока справляются собственными силами, при необходимости будут вызывать спасателей.

Предварительно лес загорелся от сухостоя, который подожгли неизвестные. Площадь пожара пока неизвестна.

Ривненский природный заповедник - второй по величине в Украине после Крымского. Здесь обитают десятки видов животных, внесенных в Красную книгу Украины и Международный природоохранный союз.

Ранее неизвестные поджигатели травы спалили нарциссовое поле в Карпатах, которое считалось популярной туристической локацией.