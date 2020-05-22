На Крещатике вместо каштанов появился можжевельник: как выглядит сейчас центральная улица Киева (фото)

В следующем году должна начинается реконструкция ул. Крещатик.

На Крещатике в Киеве высадили новые можжевельники, тем самым преобразовав вид центральной улицы украинской столицы.

Как сообщает Киевзеленстрой, в рамках благоустройства улицы Крещатик в лунках высаживают можжевельники. Всего в 50 лунок от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого будет высажено 200 кустов можжевельника казацкого Gold Coast и 50 деревьев можжевельника скального Skyrocket.

«Высаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, однако является временным мероприятием перед началом ее реконструкции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что кусты и деревья можжевельника высажены контейнерным методом посадки, поэтому их можно будет легко пересадить в парки и скверы Киева.

В следующем году должна начаться реконструкция ул. Крещатик, в рамках которой на центральной улице столицы в лунках на бульварной части будут высажены новые крупномерные деревья. Для сохранения и ухода за ними предусмотрено устроить автоматический полив.

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