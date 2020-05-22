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На Крещатике вместо каштанов появился можжевельник: как выглядит сейчас центральная улица Киева (фото)

20:21, 22 мая 2020
Экология
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Как сообщает Киевзеленстрой, в рамках благоустройства улицы Крещатик в лунках высаживают можжевельники. Всего в 50 лунок от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого будет высажено 200 кустов можжевельника казацкого Gold Coast и 50 деревьев можжевельника скального Skyrocket.

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«Высаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, однако является временным мероприятием перед началом ее реконструкции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что кусты и деревья можжевельника высажены контейнерным методом посадки, поэтому их можно будет легко пересадить в парки и скверы Киева.

В следующем году должна начаться реконструкция ул. Крещатик, в рамках которой на центральной улице столицы в лунках на бульварной части будут высажены новые крупномерные деревья. Для сохранения и ухода за ними предусмотрено устроить автоматический полив.

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