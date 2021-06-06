Дополнительную нагрузку на экологию Мраморного моря также создают вредные выбросы, попадающие в Черное море из Дуная.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал сделать все возможное, чтобы решить проблему морской слизи, которая покрыла берега Мраморного моря вблизи Стамбула.

Толстый слой коричневой слизи из фитопланктона угрожает жизни морских организмов и мешает рыболовству, пишет BBC.

Впервые этот феномен был зафиксирован в Турции в 2007 году, тогда он также наблюдался в Эгейском море у побережья Греции. Однако нынешнее распространение слизи в Мраморном море стало самым масштабным в истории.

Президент Турции заявил, что слизь также угрожает экологии Черного моря.

"Я надеюсь, что мы спасем наши моря от этой напасти, связанной со слизью. Я боюсь, что она распространится в Черное море... это будет огромная проблема. Нужно немедленно действовать", - сказал Эрдоган.

Он призвал расследовать причины явления, связав его со сливом канализации в море и растущей температурой воды. Турецкое правительство уже отправило группу из 300 человек, которым предстоит изучить ситуацию.

Морская слизь - природное явление, которое происходит, когда фитопланктон чрезмерно разрастается из-за высокой температуры и загрязнения воды. По словам экспертов, в последние 40 лет эта проблема становилась все острее.

Кораблям в Мраморном море приходится плыть через толстый слой слизи, некоторые рыбацкие лодки не могут выходить в море, поскольку слизь забивает их моторы и сети.

Поскольку морская поверхность покрыта слизью, от отсутствия кислорода массово гибнет рыба и другие представители морского мира.

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В интервью BBC профессор Байрам Озтюрк из Турецкого центра морских исследований сказал, что проблема слизи не исчезнет, если власти не вложат больше средств в программу очистки канализационных сливов из Стамбула.

"Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам. Это настоящая катастрофа", - говорит эксперт.

По словам турецких ученых, дополнительную нагрузку на экологию Мраморного моря также создают вредные выбросы, попадающие в соседнее Черное море из Дуная.

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Автор: Александр Топчий