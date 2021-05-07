Представители Православной церкви Украины категорически не поддерживают искусственные цветы на могилах.

Завтра 8 мая в поминальный день принято посещать кладбища, навещать могилы умерших родных, для этого обычно берут цветы. И часто это цветы искусственные, покупать которые крайне плохая идея.

Читайте такжеСамый популярный пляж балы после шторма превратился в свалку: шокирующее фотоКак говорится в сюжете ТСН некоторые территориальные общины уже приняли решение о запрете пластиковых украшений на кладбищах. Так сделали на Черниговщине - Козелецкая община, на Кировоградщине - Приютовская община и другие. В Европе давно отказались от искусственных цветов. Поскольку это, в первую очередь, неэкологично.

Ветер разгоняет остатки таких цветов по окрестностям. Часто пластиковые венки, потерявшие вид, выбрасывают в ямы рядом. Из-за этого появляются стихийные свалки. И пластик веками разлагается в почве и отравляет ее. Среднее время разложения пластикового изделия от 400 до 700 лет.

А вот представители Православной церкви Украины категорически не поддерживают искусственные цветы.

"Все, что искусственное - оно недействительно и ненастоящее. Не может быть искусственной любовь, не может быть искусственным голос у человека, которым она хвалит Бога, не могут быть искусственными наши пожелания и искусственными молитвы. А значит невозможны в нашей традиции и искусственные цветы, которые обычно почему-то и несут на кладбище. Да, в определенной степени это связано с той традицией, которая возникла еще в советское время. Видимо потому, что было модно изготавливать цветы из пластика. То есть - нет ни одного аргумента за приобретение искусственных цветов. На месте захоронения родных можно высадить куст, который будет красиво цвести. Можно взять растение в горшке и поставить. Или в конце концов приобрести живые цветы или даже собрать полевые. Это значительно лучше пластика, который я лично даже не назвал бы красивым", - заявил митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко.

В свою очередь, продавец Игорь, который в этом деле уже 15 лет, говорит, что в этом году искусственные цветы покупают активно. А вот цены разные от 10 до 500 грн. Дешевле, говорит Игорь, могут за месяц потерять цвет.

В то же время, чтобы доказать вред окружающей среде, журналисты заехали на ближайшее кладбище, которое расположено за Киевом и вот на каждом кладбище есть своя помойка. На каждом можно увидеть огромное количество пластиковых цветов: там и венки любого размера, и цветы разных оттенков. Но, по словам эколога Натальи Гузак, разлагаться они будут по меньшей мере 400 лет.

"Известно, что он разлагается на микрочастицы, а микропластик сейчас является самым большим загрязнителем", - замечает специалист.

Впрочем, чтобы избежать загрязнения, вместо искусственных можно выбрать живые цветы, которые не нуждаются в уходе, выдерживают жару и морозы и стоят совсем недорого.

"Барвинок можем часто увидеть для оформления этой зоны, потому что он многолетний, он вечно зеленый, и он цветет именно весной. В уходе он вообще ни в чем не нуждается", - рассказывает Антонина Лесик, эксперт по садоводству.

Стоит куст барвинка в пределах 50 грн. Размножается флокс корнями, поэтому если вы посадили маленький кустик - через несколько лет эти цветы закроют весь участок. А еще к растениям, которым вообще ничего не страшно, можно отнести молодило. В народе каменная роза. Также можно приобрести множество кустов, которые стоят около 100 грн и будут расти десятилетиями.

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Автор: Ирина Погорелая