Запрет распространения пластиковых пакетов вводится с 1 января 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Экология" подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов.

"20 минут - столько в среднем мы пользуемся таким пакетиком, более 100 лет - столько один пакет разлагается, и несколько секунд необходимо, чтобы подписать этот закон, и я с радостью хочу это сделать", - сказал Зеленский.

Запрет в Украине пластиковых пакетов

1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, которым предлагается внедрить механизмы стимулирования развития производства биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также ввести ответственность за нарушение требований в сфере распространения пакетов.

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Запрет распространения пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства вводится с 1 января 2022 года.

За незаконное распространение пластиковых пакетов для субъектов хозяйствования вводится значительный административно-хозяйственный штраф - от 8,5 до 17 тысяч гривен, а в случае повторного правонарушения взыскание достигнет 34 тысяч гривен.

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Автор: Игорь Орел