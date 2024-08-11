Пограничники предупреждают, что самостоятельные прогулки в горах опасны.

Видеокамера украинских пограничников зафиксировала косолапого "нарушителя" в горах.

Как сообщает Государственная пограничная служба в Telegram, бурый медведь сделал "селфи". Впрочем, такие фотографии не являются редкими.

"Дикие хищные животные регулярно радуют охранников границы своими "портретами". И это очередное свидетельство того, насколько для граждан опасны самостоятельные прогулки в горах - как для туристов, так и для потенциальных нарушителей границы", - отметили в ГПСУ. Видео дня

Атаки медведей на туристов

Как сообщал УНИАН, недавно власти Румынии более чем вдвое увеличили допустимое ежегодное количество законных убийств бурых медведей, чтобы контролировать их популяцию после еще одного смертельного нападения на человека. Перед этим животное убило туристку.

Нападения медведей на людей в Румынии, в том числе со смертельным исходом, участились несколько лет назад. Резкое увеличение популяции бурых медведей в стране связали с запретом трофейной охоты в 2016 году.

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