Находившихся в креслах на горнолыжном подъемнике туристы пытались предупредить попавшего в беду лыжника.

На горнолыжном спуске в Румынии турист едва не попал в лапы медведя, который преследовали его по пятам.

Об этом инциденте сообщили в румынских СМИ. Видео опубликовало издание Digi24.

Инцидент произошел на склоне в румынском Предяле. Сообщается, что находившихся в креслах на горнолыжном подъемнике туристы пытались предупредить попавшего в беду лыжника.

"Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад", – кричали люди.

К счастью, лыжник заезд-забег «выиграл», и медведь перестал его преследовать.

Читайте также"Отстань!": в Италии охотница отлупила дробовиком напавшего кабана (видео)

Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил правильно, когда в какой-то момент бросил свой рюкзак, и медведь занялся изучением этого объекта. Именно в это мгновение опасность была преодолена.

По словам работников туристического объекта, в течение дня в службу 112 поступило три звонка о присутствии хищника. В этих сигналах говорилось о том, что медведь появлялся на двух склонах.

Впоследствии власти уезда Брашов выпустили два предупредительных сообщения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко