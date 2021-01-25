На горнолыжном спуске в Румынии турист едва не попал в лапы медведя, который преследовали его по пятам.
Об этом инциденте сообщили в румынских СМИ. Видео опубликовало издание Digi24.
Инцидент произошел на склоне в румынском Предяле. Сообщается, что находившихся в креслах на горнолыжном подъемнике туристы пытались предупредить попавшего в беду лыжника.
"Давай быстрее, быстрее! Медведь за тобой гонится! Не оглядывайся больше назад", – кричали люди.
К счастью, лыжник заезд-забег «выиграл», и медведь перестал его преследовать.
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Представитель окружной инспекции Ион Захария отметил, что турист поступил правильно, когда в какой-то момент бросил свой рюкзак, и медведь занялся изучением этого объекта. Именно в это мгновение опасность была преодолена.
По словам работников туристического объекта, в течение дня в службу 112 поступило три звонка о присутствии хищника. В этих сигналах говорилось о том, что медведь появлялся на двух склонах.
Впоследствии власти уезда Брашов выпустили два предупредительных сообщения.
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