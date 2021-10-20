Раньше они жили в городе Бохум.

Ночью в Украину пассажирским самолетом из Амстердама прибыли три самки пингвинов Гумбольдта: Маргарет, Агата и Шарлотта.

Об этом сообщается на странице аэропорта "Борисполь" в Facebook.

После таможенного оформления их доставили в Харьковский зоопарк.

Раньше они жили в зоопарке города Бохум, а в Украину попали в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

Читайте такжеСлониха до смерти затоптала крокодила, защищая своего ребенка (видео)Запланировано, что со временем семья пингвинов зоопарка пополнится еще десятью особями.

"Как только три красавицы оказались в вольере, стали вести себя очень уверенно: сразу пошли в сторону бассейна, нырнули и начали осваивать водное пространство. Но на сушу пока не выходят. Но, учитывая адаптационный период, для пингвинов абсолютно нормально находиться несколько суток в воде. Они на ней дремлют, там же и питаются любимой рыбой – салакой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в Украине пингвинов Гумбольдта можно увидеть только в Харькове.

Ранее сообщалось, что во время карантина в таиландском зверинце каждый день проводят физкультуру для пингвинов.

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Автор: Людмила Жерновская