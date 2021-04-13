Еле живых от голода и обезвоживания животных на местном пляже нашли несколько недель назад.

Аргентинские спасатели выпустили на волю 12 спасенных магеланских пингвинов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Еле живых от голода и обезвоживания животных на местном пляже нашли несколько недель назад.

Эксперты рассказали, что пингвины - слишком молодые, у них не было достаточно оперения, чтобы охотиться в холодных морских водах. Именно поэтому они были вынуждены выйти на пляж, где едва не умерли. Впоследствии всю стаю в специальном центре выходили и откормили.

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Автор: Олег Давыгора