Аргентинские спасатели выпустили на волю 12 спасенных магеланских пингвинов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Еле живых от голода и обезвоживания животных на местном пляже нашли несколько недель назад.
Эксперты рассказали, что пингвины - слишком молодые, у них не было достаточно оперения, чтобы охотиться в холодных морских водах. Именно поэтому они были вынуждены выйти на пляж, где едва не умерли. Впоследствии всю стаю в специальном центре выходили и откормили.
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