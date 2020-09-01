Законопроектом также предлагается предоставить полномочия органам Национальной полиции по рассмотрению дел о нарушении правил пожарной безопасности в лесах и при выполнении сельскохозяйственных работ.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий (№3526).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 328 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.

Лесные пожары: как будут их предупреждать

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, им предусматривается внесение изменений в Водный кодекс Украины, Кодекс гражданской защиты Украины, Земельный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы "О растительном мире", "О животном мире", "Об охране земель" и "Об аренде земли".

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Законопроектом предлагается уточнить полномочия центральных и местных органов власти, предоставить полномочия органам Национальной полиции по рассмотрению дел о нарушении правил пожарной безопасности в лесах и при выполнении сельскохозяйственных работ, ужесточить административную ответственность, возложить обязанность по предотвращению выжигания сухой растительности и ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе и на владельцев и пользователей (арендаторов) соответствующих территорий и объектов.

Так, законопроектом в Водном кодексе Украины предлагается установить, что в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах запрещается уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в том числе в прибрежных защитных полосах и на островах, занятых лесами, полосах отвода, береговых полосах водных путей.

Какие будут штрафы за лесные пожары

В Кодексе об административных правонарушениях, в частности, определяется, что уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений вдоль берегов рек, каналов, вокруг водных объектов, гидротехнических сооружений, на полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог и других защитных лесных насаждений влекут за собой наложение штрафов на граждан в размере от 180 до 360 (сейчас - от 30 до 45) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 3 тыс. 60 до 6 тыс. 120 грн, и на должностных лиц - от 900 до 1 тыс. 260 (сейчас - от 60 до 90) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 15 тыс. 300 до 21 тыс. 420 грн).

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, - влекут за собой наложение штрафов на граждан в размере от 360 до 720 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 6 тыс. 120 до 12 тыс. 240 грн) и на должностных лиц - от 1 тыс. 260 до 1 тыс. 800 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 21 тыс. 420 до 30 тыс. 600 грн).

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Автор: Таня Поляковская