Сотрудники впервые в этом году увидели игривых дельфинов, которые охотились на стаи рыб в Черном море.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" появились дельфины - это первые млекопитающие, которых ученые зафиксировали в 2025 году.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. По его словам, 6 марта, обследуя побережье Черного моря, сотрудники учреждения впервые в этом году увидели игривых дельфинов, которые охотились на стаи рыб в Черном море у пролива лимана Бурнас.

"Сейчас началась активная миграция рыб, и дельфины уже приплывают в акваторию Северо-Западного Причерноморья с мест зимовки возле оккупированного Крыма, Грузии, Турции. Среди мигрирующих через пролив рыб такие виды, как атерина, кефалевые, хамса, камбала, глоса и т.д.", - рассказал ученый.

Видео дня

Он добавил, что, кроме дельфинов, у пролива на рыб охотятся стаи птиц - цапель, больших бакланов, чаек, чаек, ныряльщиков больших, гагар и других.

Ученый напомнил, что дельфины подверглись невероятно ужасному воздействию от войны.

"Согласно экспертным оценкам нашего национального природного парка, от войны уже погибло более 80 тыс. черноморских китообразных трех видов", - подчеркнул Русев.

В том числе, по его словам, несколько тысяч млекопитающих погибло от отравления мазутом, который попал в море из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Как подчеркивает ученый, для восстановления их популяций критически важным является создание большого резервата в акватории Черного моря.

Влияние войны на экологию

В 2023 году начальник научного отдела национального природного парка "Тузловские лиманы", доктор биологических наук Иван Русев отмечал, что из-за нападения РФ на Украину в Черном море погибло 50 тыс. дельфинов, а некоторые птицы покинули заповедные земли и больше в Одесскую область не вернулись. По его словам, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты нанесли природе колоссальный вред. Больше всего пострадали дельфины, которых погибло тысячи - трупы находили на территории "Тузловских лиманов", пляжах Одессы и тому подобное. По словам Русева, никогда раньше такое количество мертвых дельфинов не выбрасывало на побережье РФ и оккупированного Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: