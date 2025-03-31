Шилоклювка включена в Красную книгу Украины, в Боннскую и Бернскую конвенции.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали появление редких птиц - шилоклювок, которые очень пострадали из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

"Неделю как в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" из Африки прилетели шилоклювки Recurvirostra avosetta. Этот вид птиц очень пострадал во время полномасштабного вторжения РФ в Украину в связи с бомбардировкой любимых ими водно-болотных угодий в парке", - подчеркнул ученый.

Штлоклювка (Recurvirostra avosetta) - прибрежная птица отряда сивкообразных. Включена в Красную книгу Украины (статус - редкий), в Боннскую и Бернскую конвенции. Это один из 4 видов рода, единственный монотипичный вид в фауне Украины.

Длина птицы - 42-47 см, вес до 350 г, питаются ракообразными, личинками насекомых, червями, моллюсками, изредка семенами растений.

Вид распространен в Южной Европе, Южной Азии, Африке. В Украине обычная птица побережья Черного и Азовского морей: от Дуная до Восточного Приазовья. Зимует она на востоке Средиземноморья.

До полномасштабного вторжения в Украине гнездилось 5-7 тыс. пар, главным образом в дельте Дуная, на озерах Сасык, Шаганы-Алибей-Бурнас, Малый Сасык, Акмонайских, Будакском, Куяльницком, Тилигульском, Молочном лиманах, Ягорлицком, Тендровском, Джарылгачском, Каркинитском заливах, Сиваше, Александровской и Обиточной косах, в устье реки Берды, на Бердянской и Кривой косах. С 1990-х гг. численность уменьшилась из-за потери гнездовых биотопов.

В заповеднике в Одесской области заметили "символ" Великобритании

Как писал УНИАН, недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" увидели ольшанку - птицы мигрируют вдоль побережья Черного моря.

Интересно, что с середины прошлого века эту птицу считают национальным символом Великобритании. Эта небольшая птица находится под охраной Бернской конвенции, имеет мелодичное пение, благодаря которому, а также яркой окраске, известна широкой публике. В Великобритании ольшанка ассоциируется с Рождеством Христовым, поэтому ее часто изображают на Рождественских открытках.

Вас также могут заинтересовать новости: