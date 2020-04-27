Впервые коронавирусом заразились норки

Сейчас медики выясняют, при каких обстоятельствах норки заразились COVID-19.

На двух специализированных фермах в нидерландской провинции Брабант коронавирус обнаружили у норок.

У животных есть проблемы с пищеварением и дыханием, об этом со ссылкой на пресс-службу министерства экономики, сельского хозяйства и инноваций Нидерландов сообщает ТСН.

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По словам руководителя министерства Кароли Схаутен, животных на фермах протестовали после обнаружения первого симптома коронавируса, в частности проблем с дыханием. Сейчас медики Нидерландов выясняют, при каких обстоятельствах норки заразились коронавирусом.

По предварительной информации, заболевание могло передаться животным от человека, поскольку у некоторых сотрудников ферм были симптомы COVID-19.

Вместе с тем, доказательств, что другие животные могут заразиться нет.

"Сейчас нет никаких признаков того, что домашние или сельскохозяйственные животные играют роль в распространении COVID-19", - сказали в министерстве.

Сейчас на ферме приняты меры для нераспространения заболевания на другие фермы. В частности, все дороги в радиусе 400 метров от ферм перекрыты для пешеходов и велосипедистов, с ферм запретили вывозить животных и любые отходы. На соседних фермах проводится тестирование животных и работников. Также медики не советуют гулять поблизости от мест разведения норок.

Как сообщал УНИАН, на днях в эфире американского Fox News заявили, что смертельный коронавирус COVID-19 был искусственно создан в лаборатории в китайском городе Ухань. Источники телеканала сообщают, что нулевым пациентом стал один из сотрудников лаборатории, который затем распространил вирус среди населения. Вирус якобы был передан человеку от летучей мыши в лаборатории.

В то же время, по данным телеканала, на рынке в Ухане никогда не продавали летучих мышей.

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