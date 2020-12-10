Подводные записи криков китов также свидетельствуют о том, что они уникальны, говорят исследователи.

Природоохранная организация Sea Shepherd полагает, что обнаружила ранее неизвестный вид клюворылых китов в водах у западного побережья Мексики.

Читайте такжеУченые выяснили, что косатки часто гибнут из-за человеческой деятельностиВ случае подтверждения это станет значительным открытием среди гигантских млекопитающих, пишет Reuters.

17 ноября команда исследователей наткнулась на три необычных экземпляра, отслеживая другие виды китов недалеко от удаленных мексиканских островов Сан-Бенито.

Киты всплыли на поверхность прямо рядом с лодкой. Исследователи сделали фотографии и изучили их. Выяснилось, что зубы у китов были расположены необычно. Подводные записи криков китов также свидетельствуют о том, что они уникальны, говорят исследователи.

Сейчас ученые ожидают анализ образцов воды, в которых могут содержаться клетки кожи для возможного тестирования ДНК, чтобы подтвердить, являются ли киты новым видом.

"Это огромное животное, весом с Клейдесдальскую лошадь. Представьте себе что-то такое большое в земном царстве, которое останется неоткрытым", - сказал биолог Джей Барлоу.

Клюворылые киты обитают в основном в удаленных водах. Несмотря на то, что они достигают 5 метров в длину, ученым может быть сложно наблюдать за ними, поскольку они, как правило, плавают и кормятся на глубине около 914 метров (3000 футов), всплывая на поверхность лишь изредка ради воздуха.

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Автор: Людмила Жерновская