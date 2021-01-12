Украинская столица попала в рейтинг самых зеленых городов планеты, подготовленный проектом HUGSI.
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Согласно данным рейтинга индекса городских зеленых насаждений, доля насаждений в Киеве составляет 44%, из которых 40% занимают деревья и 4% - трава.
Самые высокие доли городских зеленых насаждений имеет город Шарлотт (штат Северная Каролина, США), на втором и третьем местах – Дурбан (Южная Африка) и Вильнюс (Литва).
В рейтинге представлены 155 городов из 60 стран мира. Проект HUGSI анализирует спутниковые снимки городов планеты с использованием ИИ, чтобы определить их экологическое состояние и уровень зеленых насаждений.
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