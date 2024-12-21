Ослабленная птица погибла на пруду и ее ветром забило в камыш.

В Одесской области нашли мертвой краснокнижную птицу - мартына каспийского, которая была со спутниковым датчиком. Ученые предполагают, что бедный Ramo погиб от яда, который местные жители применили против грызунов.

Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, к нему за помощью обратился представитель Румынского орнитологического общества Эмиль Тодоров, который попросил найти птицу со спутниковым датчиком.

"Птица эта непростая, а очень редкая, занесенная в Красную книгу Украины - чайка каспийская или черноголовый хохотун, зовут ее Ramo. Она была со спутниковым датчиком на спине и кольцами на лапах. Окольцевали его в румынской дельте Дуная (о. Сахалин)", - рассказал ученый.

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Ramo, как добавил Русев, летал в оккупированный Крым, часто бывал и перелетал в Одесской области - в "Тузловских лиманах" и Нижнеднестровском национальном природном парке. Тодоров передал украинским коллегам координаты и был организован выезд, во время которого по навигатору нашли место, где находился Ramo - около села Трудовое Измаильского района Одесской области.

Говорится, что поиски были нелегкими. Предполагается, что птица погибла три недели назад, поскольку передатчик давал сигнал из одной точки. В болоте, среди густого камыша это устройство и птицу искал начальник Шаганского отделения парка "Тузловские лиманы" Вадим Самсон. Русев уточняет, что Ramo был мертвым.

"Наиболее вероятной причиной смерти в этот период может быть отравление, поскольку птица ищет пищу на полях, где есть отравленное зерно - нарушение правил при борьбе с грызунами мышевидными. Ослабленная птица погибла на пруду и ее ветром забило в камыш. Там мы ее и нашли. Обидно, что мартын каспийский закончил свой жизненный путь, но мы получили важную научную информацию", - отмечает ученый.

Последние новости о птицах

Напомним, в этом году розовые фламинго, которых также из-за внешнего вида называют "фениксами", в октябре покинули территорию Национального природного парка "Тузловские лиманы" (юг Одесской области) из-за похолодания и российских дронов, которые пугают птиц своим шумом.

Как сообщал УНИАН, у фламинго в Одесской области есть необычный сосед - кудрявый пеликан с именем Синое.

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