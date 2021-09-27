Работники зоопарка годами тщательно готовили птиц к самостоятельному существованию.

В зоопарке Ривне выпустили на свободу хищных птиц, за которыми ухаживали с детства.

Об этом сообщили в зоопарке, опубликовав видео.

"С весны и до начала холодов отзывчивые люди обращаются в зоопарк с просьбой приютить птенцов, которые попали в природе в затруднительное положение. Вот так у нас "накопился" целый "выводок" пустельг", – отметили в зоопарке.

Сообщается, что работники выработали целую методику ухода за птицами, чтобы подготовить их к самостоятельному существованию.

Пустельги: интересные факты о птицах

Читайте такжеПчелы убили 63 вымирающих пингвинаПустельги относятся к роду соколиных. В мире насчитывается более десяти видов пустельг.

Пустельга – это хищные птицы, которые хватают добычу когтями и убивают ударом клюва в затылок

Большинство видов пустельг хорошо известны своим зрелищным трепещущим полетом. Они используют его для поиска добычи, зависая на месте на высоте 10-20 метров и высматривая подходящий объект охоты.

Ранее сообщалось, как на Волыни в дикую природу выпустили пол сотни фазанов, а в Одесской области выпустили на свободу краснокнижную птицу, над которой издевались уличные фотографы.

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Автор: Катерина Шварц